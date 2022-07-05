Лавров: Запад много лет превращал Украину в русофобское государство

Глава МИД рассказал о причинах беспрецедентного роста напряженности в соседней стране

Запад на протяжении многих лет превращал Украину в открыто русофобское неонацистское государство, создавая угрозу безопасности для нашей страны. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, отметив, что США решают свои проблемы за счёт других. Новых участников встречают в НАТО. Сегодня протокол о вступлении должны подписать Финляндия и Швеция. Но дискуссии по этому поводу не утихают.

Северное море – континентальный шельф. В ночь на вторник здесь на трех месторождениях началась забастовка норвежских работников нефтегазовой сферы. Они требуют повышения заработной платы. Стачка будет нарастать поэтапно. К 9 июля к ней присоединятся сотрудники еще 6 месторождений. Приостановка работ может привести к сокращению суточной добычи нефти в стране на 15 процентов, газа – на четверть.

У соседей – шведов и финнов – дата 5 июля отмечена куда более торжественным событием. Сегодня в штаб-квартире НАТО они должны подписать протоколы о вступлении в альянс. О расширении блока все последние недели дискутируют колумнисты ведущих западных изданий. Вот британская Guardian отмечает, что новые страны - это хорошо, ведь сейчас лишь девять из 30 стран-участниц НАТО готовы тратить положенные 2 процента ВВП на оборону. А еще в альянсе разногласия по вопросу - под каким соусом подавать информацию о положении дел на Украине.

"Означает ли это, что Россия должна быть физически побеждена на поле боя на Украине, как утверждают Британия и большинство стран Центральной и Восточной Европы, или будет достаточно, если конфликт закончится без возможности Москвы правдоподобно заявить о победе?" – пишет Guardian.

О мифических победах над Москвой вдохновенно рассказывает миру Владимир Зеленский. Накануне журналисты обратили внимание на странное выражение лица Зеленского во время протокольной съемки с премьер-министром Швеции: может быть пытался скрыть недовольство тем, что Стокгольм берут в НАТО, а Киев – нет, шутят пользователи.

"Украинские войска освободили от оккупантов более тысячи населенных пунктов, и каждую неделю добавляются новые. Сейчас, например, на юге нашей страны. Все они подверглись значительным разрушениям. И это также подразумевает необходимость колоссальных средств для возвращения медицины и социальных услуг, для восстановления нормальной экономической жизни", - сообщил глава Украины.

О причинах нынешнего беспрецедентного роста напряженности на Украине подробно рассказал Сергей Лавров. Глава российского МИД сейчас находится с официальным визитом в Монголии. По его словам, виной всему именно деструктивные действия США и их сателлитов по решению собственных корыстных проблем за счет интересов других стран.

"Одним из наиболее опасных проявлений этой линии Запада стала многолетняя деятельность по превращению Украины в открыто русофобское неонацистское государство, военный плацдарм с целью создания угроз безопасности Российской Федерации", - сказал Лавров.

Русофобскими можно назвать и действия литовских властей. В Клайпеде начали демонтаж памятника воинам-освободителям. На этом месте захоронены красноармейцы, погибшие при освобождении города.

Местные власти обещают перенести мемориальный комплекс в музей советских памятников в парке Грутас. Впрочем, судя по тому, как сильно разрушены стелы, рабочие могут доставить только обломки.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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