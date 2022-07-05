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Сергей Кузьминчук удостоен звания Героя России

11:46
  • вторник
  • 05 июля 2022

Военнослужащий готовится к выписке

Ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и "За отвагу" вручили российским военным, которые отличились в ходе спецоперации по защите Донбасса. Рискуя жизнью, наши бойцы ежедневно проявляют смелость и самоотверженность, и героически выполняют поставленные задачи.

Герой России Сергей Кузьминчук уже готовится к выписке. А пока читает детские письма и мечтает о встрече с семьей. Дома его с нетерпением ждут жена и двое сыновей.

"Он с самого маленького возраста, знаете, был мужичок. У нас еще есть младший брат, он ему всегда был как папа", - заявила Оксана Кузьминчук, мама Сергея Кузьминчука.

После школы Сергей поступил в Дальневосточное высшее военное командное училище. Закончил и пошел служить в морскую пехоту. Во время командировки в Донбасс уже командовал батальоном. Под покровом ночи его подразделение форсировало реку Ирпень. Закрепившись в населенном пункте, бойцы трое суток удерживали оборону и, отвлекая на себя внимание, позволили основным силам зайти в тыл противника. Во время боя комбат был ранен.

"Я не считаю, что какой-то героический поступок был сделан. Я считаю, что подразделение, которым я командую - героическое. Это их заслуга, это их звезда, это их звание", - заявил герой России Сергей Кузьминчук.

Даже в госпитале Сергей не смог сидеть без дела. Как только позволили врачи, отправился ненадолго в секцию карате, в которой занимался до армии. А еще говорит, что внеплановый отпуск по ранению слишком затянулся и уже пора обратно, в свой батальон, ведь товарищи продолжают выполнять боевые задачи.

Государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции, вручает командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Накануне он сам указом президента был удостоен звания героя.

Каждый день наши военные проявляют мужество и героизм. Сержант Евгений Береза спас жизнь раненому командиру. Под непрерывным огнём эвакуировал его в безопасное место и оказал первую помощь. А затем вернулся на поле боя и уничтожил два вражеских БТР и больше 20 националистов. Старший сержант Юрий Шипулин сорвал нападение на блокпост. Заметил грузовик с группой украинских военных и открыл огонь из своей БМП. Машина боевиков была уничтожена. Зенитный ракетный дивизион майора Игоря Логинова предотвратил вражеские авиаудары по нашим подразделениям. Благодаря его действиям удалось сбить оперативно-тактическую ракету "Точка-У" и украинский самолёт МиГ-29.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
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