Украинские военные возобновили обстрелы Донецка

Погибла женщина

С утра ВСУ возобновили обстрелы Донецка. По жилым кварталам бьют артиллерией натовского калибра. Под огнём снова и железнодорожный вокзал, где накануне ранения получил наш коллега Андрей Алексеев. Всего по городу выпущено больше 400 снарядов. В результате атаки на ДНР за сутки погибли четыре человека, ещё более 30 пострадали.

Сегодня утром нацисты вновь обстреливают Донецк. На данный момент известно об одном погибшем. Снаряд разорвался рядом с женщиной во дворе жилого дома на улице Артема. Продолжились прилеты и в районе железнодорожного вокзала, где вчера был серьезно ранен наш коллега Андрей Алексеев. Его ранило трехсантиметровым осколком. Он попал под бронежилет, пробил ребра и задел легкое. Остановился рядом с сердцем.

По предварительным данным, район вокзала нацисты обстреливали из 155-миллиметровых гаубиц, полученных от стран НАТО. Также накануне территорию ДНР впервые атаковали из американских систем "Хаймарс". Несколько ракет выпустили по поселку Снежное. Нацисты прицельно бьют именно по гражданским объектам.

Больницы Донецка и других крупных городов ДНР переполнены. Сюда постоянно привозят пострадавших.

"Получили сигнал о ранении гражданских. Прибыв на место, обнаружили ребенка и его отца. 7 лет ребенку. Осколочное ранение грудной клетки, у отца осколочное ранение нижних конечностей. Быстро доставили в военный госпиталь", - сообщил военнослужащий народной мили ДНР.

В данный момент обстрелы Донецка продолжаются. Бойцы народной милиции при поддержке российской авиации в ходе контрабатарейной борьбы подавляют огневые точки нацистов.

Денис Большаков, Андрей Пашутин и Андрей Алексеев, "ТВ Центр".

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