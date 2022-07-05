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В городах Крыма открылась выставка проекта "Без срока давности"

11:58
  • вторник
  • 05 июля 2022

Архивные документы свидетельствуют о зверствах нацистов и трагедии мирного населения в годы ВОВ

В Крыму проходит масштабная историко-документальная выставка проекта "Без срока давности". Главные экспонаты - архивные документы, которые свидетельствуют о зверствах нацистов и трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Экспозицию представляют в крупнейших городах полуострова - Керчи, Симферополе, Ялте, Феодосии, Алуште, Судаке. Все материалы также доступны в цифровом формате на сайтах крымских музеев.

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Выставка проекта "Без срока давности"
Выставка проекта "Без срока давности"
Выставка проекта "Без срока давности"
Выставка проекта "Без срока давности"
Выставка проекта "Без срока давности"
Выставка проекта "Без срока давности"
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