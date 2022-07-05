Ветеран Ольга Чернова отметила 100-летие

В юбилей под окнами - торжественный марш и выступление духового оркестра

В городе Верхняя Пышма Свердловской области торжественно поздравили с вековым юбилеем ветерана, военного медика Ольгу Чернову.

С самого начала Великой Отечественной войны она работала медсестрой в госпитале. В конце войны получила ранение. Её заслуги и мужество отмечены орденами и медалями. В юбилей под окнами ветерана - торжественный марш и выступление духового оркестра. Ольге Яковлевне вручили подарки и пожелали крепкого здоровья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"