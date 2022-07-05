Главный праздник США омрачили инциденты со стрельбой

В Филадельфии ранены двое полицейских, в штате Иллинойс жертвами преступника стали шесть человек

Серия инцидентов со стрельбой по людям омрачила празднование Дня независимости в США. В Филадельфии ранены двое полицейских. А в штате Иллинойс жертвами преступника, открывшего огонь из винтовки, стали шесть человек. Десятки ранены.

Как и во всех американских городах, праздник в Хайленд-Парке начинается с парада. Однако оркестр продолжает играть, а ему навстречу уже бегут перепуганные толпы. Музыку перекрывают звуки выстрелов.

Неизвестный открыл огонь по людям с крыши магазина из автоматической винтовки. Пять человек погибли на месте, ещё один позже скончался в больнице. Десятки ранены. Не дожидаясь прибытия полиции, преступник бросил оружие и попытался скрыться. Подозреваемого задержали лишь десять часов спустя.

"Человек, которого мы искали, Роберт Кримо Третий, был обнаружен на улице в автомобиле. Он предпринял попытку сбежать. Но после недолгой погони был задержан и сейчас находится в полицейском управлении", - заявил Лу Джогман, начальник полиции Хайленд-Парка.

Твёрдой уверенности в том, что именно этот человек стрелял по людям, у полиции пока нет. Но склонность к агрессии 22-летний рэпер проявлял и ранее. На видеороликах герои его песен стреляют друг в друга, а сам он не без удовольствия моделирует последствия теракта в здании школы. Как бы то ни было, стрельба в Хайленд-Парке запустила цепную реакцию. Это кадры из Филадельфии - там огонь по людям открыли во время салюта. Ранены двое полицейских. Схожие инциденты, но без жертв, ещё в нескольких городах. Граждане в панике.

"Было очень страшно. Там было много стариков, семей с детьми. Я живу в этой стране уже 15 лет, но в Хайленд-Парке никогда такого не случалось", - говорит Эмигдо Гомес, житель Хайленд-Парка.

Президент США отреагировал на трагедию сдержанно. Заявив, что скоро ситуация наладится.

"Нам предстоит много работы – мы должны взять это под контроль. А сейчас я хочу выразить солидарность с семьями погибших минутой молчания", - заявил президент США Джо Байден.

Однако объявлять траур и отменять праздничные мероприятия глава государства не стал.

"Ребята, это был отличный день, а фейерверк ещё даже не начался. Поэтому мы с нетерпением ждём, когда вы все насладитесь оставшейся частью вечера. Но когда пойдёте домой, берегите себя", - отметил Байден.

Тем временем, пресса публикует тревожные данные. С января это уже 308-й случай со стрельбой по людям в США. С каждым годом количество инцидентов растёт. По данным последних опросов, доля американцев, гордящихся своей страной и доверяющих правительству, за последние 11 лет упала с 69% до 39%.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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