Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Миланы Добышевой

У девочки - церебральный паралич

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 3-летней Миланы Добышевой из Москвы. У малышки - церебральный паралич. Девочка не ходит. Её мышцы находятся в гипертонусе, из-за этого деформированы позвоночник, стопы и суставы. И эти изменения усиливаются по мере роста, несмотря на интенсивную ежедневную реабилитацию. Чтобы снять постоянное напряжение мышц, Милане необходимо провести дорогостоящую операцию. Но стоит лечение больше трёх миллионов рублей. Родители в отчаянии.

Но помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лечение нужно начать как можно скорее.

Уверенно и самостоятельно трехлетняя Милана "ходит" только так - ползком на коленях. На ножки девочке вставать очень трудно - они не слушаются и подворачиваются, без опоры невозможно удержать равновесие.

Ножки Милане выпрямлять очень больно - мышцы как будто стянуты в узел, поэтому ребенок наступает на носочки. Из-за болезни деформированы суставы и есть изменения в строении стопы.

Милана родилась в срок, и в первые минуты жизни получила высокую оценку - 8 и 9 баллов по шкале Апгар. Что с дочерью что-то не так, Алена впервые заметила в шесть месяцев - девочка не садилась и не ползала. Начались многочисленные врачебные осмотры и курсы массажа. В числе возможных причин называли мышечную слабость. А родителей успокаивали - ничего страшного, нагонит.

"Я видела, что она не делает то, что делают другие дети. Нет активности. Очень тяжело вставала, тяжело ползала, села тоже около года. И села в позе лягушки, потому что с прямыми ножками не может - ее сразу тянет - некомфортно и больно", - рассказала мама Миланы Алена Добышева.

В полтора года Милана научилась передвигаться вдоль опоры. Думали, что самостоятельно девочка не может ходить из-за патологии стоп и дисплазии тазобедренных суставов. Пока не провели МРТ, и в год и 8 не поставили диагноз - спастическая диплегия - одна из форм детского церебрального паралича.

"Очень неожиданно. Всегда думаешь, что с тобой это не случится. Но жизнь такая штука непредсказуемая. Нам поставили ДЦП, назначили план лечения", - сказала Алена.

Этот диагноз полностью изменил образ жизни семьи - все силы были направлены на то, чтобы помочь Милане восстановиться. Ежедневные многочасовые терапии, массажи, занятия в специальных центрах и в бассейне.

Жизнь Миланы превратилась в ежедневное сопротивление болезни. Труднее всего ей даются упражнения на растяжку - ведь ее мышцы скованы, и ноги выпрямляются только через слезы и боль.

Этот мучительный синдром поможет снять нейрохирургическая операция на спинном мозге - такую коррекцию уже десятки лет успешно проводят в американском госпитале в Сент-Луисе. О Милане там уже знают.

"Нам пришел ответ, что Милана - отличный кандидат, что операция поможет ей начать ходить самостоятельно, ходить правильно. И у нее очень большие перспективы", - сказала мама девочки.

Но стоит эта сложнейшая операция - больше трех миллионов рублей. У семьи нет своего жилья, и работает сейчас только папа - почти все средства уходят на реабилитацию. Хирургическое лечение нужно провести как можно скорее, потому что сейчас скелет девочки работает неправильно, и есть большой риск серьезных осложнений.

"Детей может скрючивать в прямом смысле. И те детки, которые ходят самостоятельно, могут сесть в инвалидное кресло", - рассказала Алена Добышева.

Милана верит, что будет ходить самостоятельно. И недавно она сделала свои первые, пока танцующие шаги. В силах каждого из нас помочь девочке идти дальше - исследовать этот мир, который мы вместе можем сделать для нее добрым.

Ещё раз напомню - ждать Милана не может, с каждым днем болезнь буквально "скручивает" ребенка, растёт риск необратимых деформаций. Поэтому помощь нужна как можно скорее.

Сделать это просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Миланы Добышевой, программа 1442

Наталья Тарасова, Виктор Мальцев. "ТВ Центр".

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