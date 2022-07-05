Нарышкин объяснил, за что борется Россия

Страна сегодня переживает важный период своей истории

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил в ходе церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ, что сегодня Россия переживает очень важный и ответственный период своей истории.

"Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за свое место в мире, за свое историческое будущее, и, несомненно, победа будет за нами", - сказал глава СВР (цитата по РИА "Новости").

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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