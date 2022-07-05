ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нарышкин объяснил, за что борется Россия

10:52
  • вторник
  • 05 июля 2022

Страна сегодня переживает важный период своей истории

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил в ходе церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ, что сегодня Россия переживает очень важный и ответственный период своей истории.

"Будут достигнуты": Патрушев перечислил цели спецоперации
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

"Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за свое место в мире, за свое историческое будущее, и, несомненно, победа будет за нами", - сказал глава СВР (цитата по РИА "Новости").

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.