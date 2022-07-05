В России с коронавирусом госпитализированы еще 1372 человека

Выявлено 2676 заболевших

За сутки в России госпитализированы 1372 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 2676 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 339 человек, из них госпитализированы 139 пациентов.

Выздоровели за сутки 3612 человек. Скончались 48 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 был зарегистрирован 18445301 случай заражения коронавирусной инфекцией, 381354 летальных исходов и 17873576 выздоровевших.

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