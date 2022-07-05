ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британский генерал поведал о "безумном" плане Лондона

11:14
  • вторник
  • 05 июля 2022

Антироссийские планы НАТО могут быть нарушены

Бывший руководитель генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил в разговоре с газетой Mirror, что план Лондона по сокращению численности британских войск "безумен".

Хакеры взломали профили британской армии в соцсетях
Британцы назвали Джонсона политическим трупом

"Сокращения британских войск с 82000 до 72500 человек может оставить Соединенное Королевство и вовсе без вооруженных сил", - отметил военный.

По его словам, антироссийские планы НАТО в результате могут быть нарушены.

Ранее стало известно, что после сокращения армия Британии станет самой малочисленной за 300 лет.

До этого премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не верит в возможность прямой войны между Британией и Россией. "Мы очень усердно работаем над гарантиями того, что эта ситуация не выйдет за пределы Украины", - уточнил политик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие Великобритании
Военнослужащие Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.