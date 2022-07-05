Британский генерал поведал о "безумном" плане Лондона

Антироссийские планы НАТО могут быть нарушены

Бывший руководитель генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил в разговоре с газетой Mirror, что план Лондона по сокращению численности британских войск "безумен".

"Сокращения британских войск с 82000 до 72500 человек может оставить Соединенное Королевство и вовсе без вооруженных сил", - отметил военный.

По его словам, антироссийские планы НАТО в результате могут быть нарушены.

Ранее стало известно, что после сокращения армия Британии станет самой малочисленной за 300 лет.

До этого премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не верит в возможность прямой войны между Британией и Россией. "Мы очень усердно работаем над гарантиями того, что эта ситуация не выйдет за пределы Украины", - уточнил политик.

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