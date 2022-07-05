Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Процесс ратификации запущен

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии.

Главы МИД стран подписали протоколы о вступлении в альянс, передает ТАСС. Подписи под документом также поставили послы 30 стран НАТО.

"Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами", - сказал Столтенберг.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России нет со Швецией и Финляндией никаких вопросов, которые могли бы беспокоить Москву в случае их членства в НАТО. Однако в случае размещения в этих странах военной инфраструктуры НАТО Россия вынуждена будет отвечать зеркально.

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