Высокоточным оружием уничтожено до 150 военных ВСУ

Министерство обороны России сообщило во вторник в ходе брифинга, что ВКС России высокоточным оружием уничтожили до 150 военных ВСУ и 12 единиц техники в Харькове.

Также стало известно, что российский истребитель в ходе воздушного боя сбил самолет Су-25 Воздушных сил Украины в Харьковской области. Средства ПВО перехватили три ракеты "Точка-У" в Херсонской области и ЛНР, а также восемь снарядов РСЗО в Харьковской области.

Вместе с тем сообщается, что ВС России поразили склад с боеприпасами под Харьковом и живую силу в 18 районах, в том числе пункт дислокации наемников под Николаевом.

В ДНР в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре взвода украинских РСЗО "Ураган" и "Град".

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