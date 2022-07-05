Россия не будет участвовать в "Детском Евровидении"

Отбор проводиться не будет

Россия в этом году не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Детское Евровидение".

В 2022 году национальный отбор для участия в конкуре проводиться не будет, сообщили ТАСС в пресс-службе Академии Игоря Крутого.

Такое решение связано с выходом "Первого канала", ВГТРК и радиодома "Останкино" из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022" на фоне военной спецоперации на Украине.

В 2022 году в "Евровидении" победила украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. В июне Европейский вещательный союз заявил, что Украина в текущих условиях не сможет принять на своей территории "Евровидение" в 2023 году. Вероятнее всего, конкурс пройдет в Великобритании.

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