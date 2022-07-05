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На Украине за десять дней уничтожены 170 наемников

12:16
  • вторник
  • 05 июля 2022

Часть поставляемого Западом вооружения уходит на Ближний Восток, а также попадает на черный рынок

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил во вторник на селекторном совещании в ведомстве, что за последние 10 дней в ходе специальной военной операции на Украине уничтожены 170 наемников.

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"В результате успешного наступления Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины", - сказал глава Минобороны (цитата по РИА "Новости").

По словам Шойгу, Запад продолжает масштабные поставки вооружения Киеву, чтобы затянуть конфликт на Украине, при этом часть поставляемого вооружения уходит на Ближний Восток, а также попадает на черный рынок.

"Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим", - подчеркнул министр.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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