Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию

Председатель КНР уже 2,5 года не выезжал за пределы страны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об отказе председателя КНР Си Цзиньпина от приглашения российского лидера Владимира Путина посетить нашу страну.

Путин и Си Цзиньпин встретятся по мере снятия ковидных ограничений, отметили в Кремле. Си Цзиньпин с конца января 2020 года не бывал за пределами Китая.

"Дело в том, что определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, надо с пониманием к этому относиться", - сказал Песков.

Ранее японская газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники написала, что Председатель Китая Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение президента России Владимира Путина посетить его страну из-за пандемии коронавируса. Путин, по словам собеседника газеты, надеется использовать визит Си Цзиньпина, чтобы избежать дальнейшего углубления конфликтов с США и Европой.

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