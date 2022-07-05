Бочкарёв: На станции "Марьина Роща" БКЛ началась пусконаладка самого длинного в метро эскалатора

Станция "Марьина Роща" БКЛ строится на глубине около 70 метров

На всех восьми эскалаторах строящейся станции "Марьина Роща" северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро начинаются пусконаладочные работы. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"В первую очередь начнется пусконаладка соединяющих вестибюль с платформенным участком четырех 130-метровых эскалаторов – самых длинных в Московском метрополитене. Будет также производиться очистка направляющих ступеней и цепей", – сказал Андрей Бочкарёв.

После этого начнется пусконаладка четырех эскалаторов длиной 30 метров, расположенных в зоне пересадки на действующую станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии. Сейчас на потолке наклонного хода, в котором расположены эскалаторы, завершается монтаж водозащитных зонтов.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что на станции "Марьина Роща" БКЛ полностью завершены монолитные работы, уложено верхнее строение пути, полным ходом ведется архитектурная отделка платформы.

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