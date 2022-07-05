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В Кремле заявили о планах на случай расширения НАТО

12:46
  • вторник
  • 05 июля 2022

Варианты прорабатывает Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о мерах обеспечения безопасности в страны в свете грядущего расширения НАТО.

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"Такие варианты прорабатывают не в Кремле, а в Министерстве обороны. Мы с вами уже много раз говорили, что соответствующие планы там есть, и работа ведется по обеспечению нашей безопасности", - отметил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии. Главы МИД стран подписали протоколы о вступлении в альянс. Подписи под документом также поставили послы 30 стран НАТО.

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