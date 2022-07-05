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Территорию у посольства Британии в Москве переименовали в площадь ЛНР

14:42
  • вторник
  • 05 июля 2022

Место выбрали участники "Активного гражданина"

Территории у посольства Великобритании присвоено название "Площадь Луганской Народной Республики", передает АГН "Москва".

Ранее место для площади выбрали участники "Активного гражданина". В голосовании приняли участие почти 110 тысяч граждан.

С инициативой о присвоении наименования выступили депутаты Мосгордумы, а до этого в правительство Москвы поступили многочисленные обращения граждан по данному вопросу.

В июне территория в районе посольства США в Москве получила наименование "Площадь Донецкой Народной Республики".

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