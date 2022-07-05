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Собянин назвал рост популярности городского транспорта Москвы трендом этого года

13:17
  • вторник
  • 05 июля 2022

Среднее время поездки на городском транспорте от МКАД до центра города в час пик сегодня составляет 54 минуты

В первом полугодии 2022-го среднесуточное число поездок в рабочие дни на городском транспорте Москвы выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

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Как отметил глава города Сергей Собянин, рост популярности городского транспорта Москвы стал основным трендом этого года.

Согласно данным мэрии, доля поездок на городском транспорте Москвы увеличилась на 4 процентных пункта, составив 66%. Среднее время поездки на городском транспорте от МКАД до центра города в час пик сегодня составляет 54 минуты (на 19% меньше уровня 2010 года). Наибольший рост числа пассажиров в рабочие дни наблюдается на новых станциях Большой кольцевой линии метро, а также на станциях в ТиНАО.

"Так, в мае 2022 года в рабочие дни пассажиропоток станций метро вблизи крупных бизнес-центров вырос на 6%, что говорит об увеличении деловой активности в Москве. При этом в части БЦ поток пассажиров восстанавливается быстрее - это офисы "Москва-Сити", ОАО "РЖД", "Порт Плаза", - уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем на 86% по сравнению с 2019 года выросло число поездок на поездах МЦД внутри Москвы.

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