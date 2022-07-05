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Московские школьники завоевали 16 медалей на Европейской географической олимпиаде

15:07
  • вторник
  • 05 июля 2022

Состязания в этом году проходили онлайн

16 медалей завоевали московские школьники на Европейской географической олимпиаде. Состязания в этом году проходили онлайн. Москвичи сумели получить две золотые, восемь серебряных и шесть бронзовых наград. Подготовиться победителям помог город.

"Олимпиада состояла из трех туров. Первый - тестовый, просто задания. Второй - практический тур, нам выдавали карты.  А третий – мультимедиа-тест", - рассказал ученик школы №1236 Александр Тайманов.

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