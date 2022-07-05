Биолог опроверг жуткие легенды о червях-волосатиках

Обитатели подмосковных прудов не опасны для человека

Противные, но неопасные! В подмосковных прудах появились странные обитатели. Очень тонкие, длинные и чёрные черви. В народе их называют "конский волос".

Черви-волосатики живут в реках и озёрах. Летом у червей наступает период спаривания. Нередко до 10 особей переплетаются в один клубок, который, словно аморфная масса, беззвучно движется под гладью воды.

"Про них ходят легенды, что они якобы проходят через все тело, проникают в сердце и убивают человека. Это не так! Эти существа совершенно безобидны для людей. Они являются родственниками круглых червей, среди которых много паразитов. Но волосатики не являются паразитами человека", - рассказал Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ.

Численность их непостоянна, как у многих обитателей акваторий. Почему в один год их можно не заметить, а в другой - встретить чуть ли не в каждом водоеме, ученые сказать не могут. Именно потому, что опасности они не представляют, никто этой проблемой глубоко не занимается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"