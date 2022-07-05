Капремонт домов "Немецкой слободы" в районе Щукино завершат к осени

Работы ведутся сразу в 11 домах

В столице в этом году будет завершена реставрация 15 жилых домов, признанных объектами культурного наследия. Так, в районе Щукино ремонтируют сразу целый комплекс. Заменят инженерные системы, отремонтируют крыши, обновят фасады. Некоторые элементы декора придется создавать заново.

Полукруглая ротонда с куполом-сферой и окошками-люкарнами на скате крыши. Среди густой зелени затаился жилой квартал постройки конца сороковых годов прошлого столетия. Этот комплекс из 11 двух- и трёхэтажных домов, отделенных от улиц кованой изгородью, жители района Щукино называют местной немецкой слободой. От Лефортово она отличается тем, что немцы здесь не жили, а строили.

"Этот жилой комплекс был построен в первые годы после Второй Мировой войны для семей офицерского состава, которые возвращались с фронтов. Построен он в стиле неоклассицизм, который, собственно говоря, и был популярен. Его ещё называют сталинским неоклассицизмом или имперской классикой", - говорит историк архитектуры Мария Василенок.

Группой архитекторов, спроектировавших комплекс, руководил главный в то время архитектор Москвы - Дмитрий Чечулин. С его именем связано строительство и знаменитых столичных высоток. В 1998 году квартал получил статус "ценной исторической застройки советского времени". Однако в начале 2000-х оказался под угрозой сноса. Против выступили жители района. В Москомархитектуре ансамбль вскоре признали уникальным образцом сталинской архитектуры, поставив точку в вопросе о сохранении зданий. Сейчас это выявленный объект культурного наследия столицы.

Весь комплекс послевоенной постройки напоминает собой старинную усадьбу: центральный дом будто бы с флигелями, их соединяют нарядные арки, парадный двор с цветочными вазонами. Даже фонтан здесь есть. Ещё два таких же размещены по торцам комплекса.

Несмотря на свой открыточный вид, за все 70 с лишним лет эксплуатации жилые постройки ни разу капитально не ремонтировались и начали ветшать. Восстановить их во всем великолепии запланировали по графику региональной программы капремонта.

"В этом месте произошло разрушение цоколя, соответственно, эта часть будет демонтирована, будет восстановлена кладка", - говорит руководитель проекта капитального ремонта Павел Гасников.

Все работы в комплексе проводят с сохранением архитектурных особенностей зданий-памятников.

"Сейчас полным комплексом будут проведены работы по всем 11 домам, входящим в этот ансамбль. Будут проведены работы по ремонту и необходимой замене инженерных систем, ремонту фасадов, ремонту кровли. И вернём первоначальный исторический облик данного ансамбля", - рассказывает заместитель начальника технического надзора Управления объектов культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы Даниил Лосин.

Вышедшие из строя и недостающие элементы декора восполнят, изготовив им замену по образцам подлинных.

"Здесь демонтирован козырек металлический. Козырёк отправлен в нашу мастерскую, где его почистят, покрасят, заменят металлические покрытия и вернут на то место, где он был восстановлен", - говорит руководитель проекта капитального ремонта Павел Гасников.

Все работы планируют завершить уже этой осенью. Тогда же в столице закончится реставрация ещё 15 жилых домов, признанных объектами культурного наследия.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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