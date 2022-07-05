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Московских врачей научат делать экстренное УЗИ

15:09
  • вторник
  • 05 июля 2022

Депздрав запустил программы повышения квалификации

Московские врачи осваивают новейшие технологии экстренного УЗИ. В кадровом центре Департамента здравоохранения запущены сразу две программы повышения квалификации специалистов.

Они учитывают мировой опыт и рассчитаны, прежде всего, на врачей скорой медицинской помощи и анестезиологов-реаниматологов. Применение методики "BLUE-протокол" помогает быстро установить причину дыхательной недостаточности у пациента, а протокол FAST позволяет с помощью ультразвукового сканера за несколько минут выявлять последствия тяжелых травм.

"Портативный аппарат для УЗИ позволяет провести экстренное ультразвуковое исследование при тяжелейшем состоянии, выявить внутреннее кровотечение, выявить тяжелое остро поражении лёгочной ткани, незамедлительно установить причину внепланово возникшей легочной недостаточности и немедленно начать правильное лечение", - заявил Дмитрий Исаев, заместитель главного врача станции Скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.

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