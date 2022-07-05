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Собери бутылки - оплати ЖКХ: в Новой Москве установили фандоматы

15:10
  • вторник
  • 05 июля 2022

Горожане смогут оплатить коммунальные услуги экобонусами

В Новой Москве застройщик предложил горожанам рассчитываться за коммунальные услуги экобонусами. Их можно получить, сдавая пластиковую и алюминиевую тару в специальные фандоматы. Затем это вторсырье отправится на переработку.

Яркие синие павильоны уже установлены в кварталах жилых домов. Первоначально фандоматы выдавали купоны на скидки в супермаркетах. Теперь вариантов выгодно избавиться от ненужного пластика стало больше. Накопленную сумму можно перевести на лицевой счет в личном кабинете. А затем оплатить счета за ЖКХ. Причём до 100%.

"Одна сданная бутылка - 10 экобонусов. Это один рубль. Чтобы оплатить квитанцию, нужно сдать примерно 4-5 тысяч бутылок за месяц", - сказал представитель застройщика Дмитрий Дрелюш.

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