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Некультурные гости: в поселок Дружба зачастили кабаны

15:24
  • вторник
  • 05 июля 2022

Животные заходят во дворы и оставляют подкопы у домов, роются в помойках и нахально преследуют местных жителей

Они частенько заходят пообедать и даже пообщаться. Дружбу с дикими кабанами в этом поселке, тесно соседствующем с Лосиным островом, водят уже годами. Впрочем, не всегда гости из леса ведут себя культурно. Сергей рассказывает, как однажды возвращался с продуктами домой.

"Три кабанчика увязались за мной, пытались пакет у меня мягко отобрать. Я топнул ногой, и они убежали. Мне не нравится, когда стада животных бродят рядом с жилыми районами и их часто можно увидеть на помойках", - говорит Сергей Жакулин, житель посёлка Дружба.

Во дворах - тоже следы пребывания кабанов.

- Кабаны здесь вот это всё изрыли в прошлом году. И в этом году.

Кабаны, лоси, лисы всё чаще заходят в городскую среду и чувствуют себя, как дома. Уже не испытывая естественного страха перед людьми. Казалось бы, вот она - идиллия в отношениях с животными. Но такие встречи непредсказуемы и опасны. Те же кабаны - существа совсем не безобидные. Напугать одним видом могут. А уж если покажут клыки!

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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