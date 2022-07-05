В Москве простились с Леонидом Шварцманом

Народного художника России не стало в субботу

В Москве сегодня проводили в последний путь мэтра отечественной школы мультипликации Леонида Шварцмана. Народного художника России не стало в субботу. Ему был 101 год.

Прощальная церемония прошла в Доме кино. Леонид Шварцман - классик на все времена. Именно он создал многие визуальные образы героев, которые полюбились не одному поколению. Среди наиболее известных работ мастера - "Снежная королева", "Крокодил Гена", "Шапокляк", "Котёнок по имени Гав", "38 попугаев". А его Чебурашка стал культовым персонажем даже за рубежом. Любимый коллегами и поклонниками, Шварцман восхищал не только своим талантом, но и личными качествами.

"Он был просто потрясающе скромный, добрый, обаятельный, мудрый человек. Как в одном человеке совместилось так много хороших качеств - это удивительно", - сказал Александр Герасимов, директор открытого Российского фестиваля анимационного кино в Суздале, председатель комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России.

"У него талант был не просто художника мультипликационного кино, а именно человека, вокруг которого создается аура детства, радости, счастья. И это то, что в его персонажах так и остается с нами всегда", - заявил Борис Машковцев, генеральный директор киностудии "Союзмультфильм".

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