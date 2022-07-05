В Москве подвели итоги работы Транспортного комплекса за первое полугодие

В столице растет популярность общественного транспорта

В Москве подвели итоги работы Транспортного комплекса с начала года. Результаты обсудили сегодня на заседании президиума столичного правительства.

По сравнению с первыми месяцами прошлого года число поездок в рабочие дни выросло на 6%. Открылись три станции МЦД – "Печатники", "Минская" и "Толстопальцево". После реконструкции заработала станция метро "Рижская" и вестибюль "Новослободской". Открылся подземный переход от Ленинградского вокзала к станции метро "Комсомольская" и новый терминал для поездов "Аэроэкспресс" в "Шереметьево".

На прошлой неделе заработал первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк "Красная Пахра".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"