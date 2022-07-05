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Москву накроет ливень с градом

14:55
  • вторник
  • 05 июля 2022

Осадки будут сильные, но кратковременные

Гроза, град и шквалистый ветер местами до 22 метров в секунду. Так до конца дня будет в Москве. Причём в некоторых районах уже слышны раскаты грома, где-то - сильный дождь.

А началось всё еще пару часов назад в Подмосковье. Там прошел ливень с сильным градом. Буквально за считанные минуты земля стала белой.

В Москве пока такого нет. Но в МЧС уже рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах, снизить скорость, избегать опасных манёвров и не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам же обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Городские службы переведены на усиленный режим работы.

Осадки, которые обещают нам синоптики, будут сильные, но кратковременные. Продолжатся они и в среду. А вот температура существенно не изменится: 29 градусов.

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