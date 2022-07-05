Двое горняков пропали после обрушения породы на шахте в Кузбассе

Эвакуированы 200 человек

В Кузбассе на шахте "Распадская-Коксовая" произошло обрушение породы.

ЧП случилось в Междуреченском городском округе в 16:07 по местному времени. Порядка 200 шахтеров смогли эвакуироваться. Один человек пострадал, двое пропали без вести, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

На месте работают два отделения военизированных горноспасательных отрядов. Причины инцидента выясняются.

"По предварительным данным, на глубине около пяти километров под землей произошел толчок. Именно он мог спровоцировать нарушение выработки в вентиляционном треке", - сказал собеседник агентства.

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