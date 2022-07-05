Володин: наши войска могут не остановиться у границ ЛНР и ДНР

Украина превратилась в террористическое государство

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украина превратилась в террористическое государство, а Владимир Зеленский возглавляет преступный режим.

"И ответ будет очень жестким. Они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались у границ ЛНР и ДНР. Потому что удары наносятся с территории Харьковской области, других регионов", - отметил председатель нижней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

Как добавил Володин, США и Евросоюз намерены затягивать конфликт на Украине.

"Закончится (спецоперация) в том числе тогда, когда перестанут наносить удары по нашим мирным городам и селам", - заключил спикер.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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