Путин назвал удовлетворительной ситуацию в Мордовии

В регионе снизился объем инвестиций в основной капитал

Сегодня в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Мордовии. Артём Здунов доложил президенту о социально-экономической обстановке в республике.

Президент отметил, что в целом ситуация в регионе удовлетворительная, но снизился объём инвестиций в основной капитал.

"По прошлому году в основном показатели, как вы и сказали, с позитивной динамикой. Обращает на себя внимание объём инвестиций. Он связан с тем, что в 2020 и 2021 годах были определённые инфраструктурные ограничения, с которыми мы, по вашему же поручению, сейчас справляемся", - заверил Здунов.

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