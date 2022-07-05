ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал удовлетворительной ситуацию в Мордовии

14:45
  • вторник
  • 05 июля 2022

В регионе снизился объем инвестиций в основной капитал

Сегодня в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Мордовии. Артём Здунов доложил президенту о социально-экономической обстановке в республике.

Президент отметил, что в целом ситуация в регионе удовлетворительная, но снизился объём инвестиций в основной капитал.

"По прошлому году в основном показатели, как вы и сказали, с позитивной динамикой. Обращает на себя внимание объём инвестиций. Он связан с тем, что в 2020 и 2021 годах были определённые инфраструктурные ограничения, с которыми мы, по вашему же поручению, сейчас справляемся", - заверил Здунов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Артём Здунов
Владимир Путин и Артём Здунов
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.