Шойгу раскрыл детали испытаний ракет для Су-57

Перспективная ракета "воздух-воздух" была впервые представлена 18 ноября 2019 года

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании во вторник, что государственные испытания ракет "воздух-воздух" малой и средней дальности для истребителей пятого поколения Су-57 завершатся в этом году.

Разработаны они конструкторским бюро "Вымпел".

"В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию", - сказал глава Минобороны (цитата по ТАСС).

Он добавил, что использование нового вооружения позволит повысить боевую эффективность самолетов-носителей в воздушном противостоянии - в том числе против технологии "стелс".

Перспективная ракета "воздух-воздух" для Су-57 была впервые представлена 18 ноября 2019 года.

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