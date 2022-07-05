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Зарегистрирована назальная вакцина от ковида "Салнавак"

14:41
  • вторник
  • 05 июля 2022

Это двухкомпонентный препарат

Министерство здравоохранения России зарегистрировало назальную вакцину от коронавирусной инфекции "Салнавак" компании "Генериум", передает РИА "Новости".

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"Салнавак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата регистрации: 4.07.2022", - говорится в государственном реестре лекарственных средств.

Там также сказано, что это двухкомпонентная вакцина в виде спрея, вводится назально.

Ранее Минздрав зарегистрировал назальную вакцину "Спутник". Вводят данный тип препарата при помощи насадки-распылителя в носовую полость: два компонента с интервалом три недели. Использоваться она будет как дополнительная защита среди групп риска.

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