Зарегистрирована назальная вакцина от ковида "Салнавак"

Это двухкомпонентный препарат

Министерство здравоохранения России зарегистрировало назальную вакцину от коронавирусной инфекции "Салнавак" компании "Генериум", передает РИА "Новости".

"Салнавак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата регистрации: 4.07.2022", - говорится в государственном реестре лекарственных средств.

Там также сказано, что это двухкомпонентная вакцина в виде спрея, вводится назально.

Ранее Минздрав зарегистрировал назальную вакцину "Спутник". Вводят данный тип препарата при помощи насадки-распылителя в носовую полость: два компонента с интервалом три недели. Использоваться она будет как дополнительная защита среди групп риска.

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