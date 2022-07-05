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Купивший Месси клуб лишился главного тренера

14:26
  • вторник
  • 05 июля 2022

Почеттино возглавил ПСЖ в январе 2021 года

Парижский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе с поста главного тренера команды аргентинца Маурисио Почеттино.

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"Клуб благодарит Маурисио Почеттино и его сотрудников за работу и желает им всего наилучшего в будущем", - сказано в сообщении пресс-службы.

50-летний Почеттино, который до этого работал в испанском "Эспаньоле", английских "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме", возглавил ПСЖ в январе 2021 года. Вместе с клубом специалист стал чемпионом Франции, а также завоевал кубок и суперкубок страны.

Летом 2021 года в ПСЖ перешел обладатель семи "Золотых мячей" Лионель Месси. Аргентинец провел за парижан 34 матча, в которых забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.

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Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
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