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ООН призвала не размещать детей в центрах для мигрантов

14:31
  • вторник
  • 05 июля 2022

В заявлением выступили МОМ, УВКБ ООН и ЮНИСЕФ

МОМ, УВКБ ООН и ЮНИСЕФ призвали страны Европы прекратить помещать детей-мигрантов и детей-беженцев в центры временного содержания ввиду "множества тревожных примеров задержания детей".

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"Международная организация по миграции, управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и детский фонд ООН настоятельно призывают европейские государства положить конец задержанию детей", - сказано в заявлении.

Отмечено, что помещение под стражу усугубляет психологический стресс, дети подвергаются риску депрессии и тревоги, а также жестокого обращения. Организации предлагают использовать альтернативные меры - например, приемные семьи.

"Задержания детей следует избегать любой ценой", - сказал Афшан Хан, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе.

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Дети в центре для мигрантов
Дети в центре для мигрантов
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