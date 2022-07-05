Сейф с артефактами обнаружили на пепелище музея Римского-Корсакова

Сгорели 1082 экспоната музея

На месте сгоревшего на выходных музея-усадьбы композитора Римского-Корсакова в Псковской области обнаружили сейф.

"Будет уточнение, потому что среди пепелища со второго этажа упал сейф. В сейфе находятся определенные документы и вещи <…> я думаю, что количество спасенного увеличится", - сообщила ТАСС генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Ранее музейщики заявили, что из основного фонда удалось спасти от огня 1 125 предметов.

Пожар в усадьбе композитора Римского-Корсакова в Псковской области произошел 2 июля из-за нарушений при производстве работ по ремонту кровли здания в момент спаивания рубероида газовой горелкой.

В результате пожара полностью утрачено левое крыло здания на площади около 200 квадратных метров. Сгорели 1082 экспоната музея, более 20% из них составляют ноты, книги и пластинки.

Возбуждено уголовное дело, идет расследование. Усадьба и ее интерьеры будут восстановлены.

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