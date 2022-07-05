Россия может собрать рекордные 90 миллионов тонн пшеницы

Такой прогноз дает аналитический центр "Русагротранса"

Аналитический центр "Русагротранса" вновь повысил прогноз производства пшеницы в России на 2022 год.

"В этот раз на 0,7 миллиона тонн - до рекордных 90 миллионов тонн. Оценка скорректирована на основании данных уборки и состояния посевов в южных регионах", - говорится в заявлении.

Вместе с тем аналитический центр "Совэкон" прогнозирует урожай пшеницы на уровне 89,2 миллиона тонн, Российский зерновой союз - в 83-84 миллиона тонн.

Оценки урожайности озимой пшеницы увеличены, в частности, для Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области.

Синоптики говорят, что в большей части зернопроизводящих регионов сохранится благоприятная для посевов погода, а опасение вызывает лишь нехватка осадков на Юге.

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