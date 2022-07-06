Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака

Львам стоит задуматься об отдыхе, а Скорпионам – о поездке в санаторий

Овны

Налаживайте отношения с теми, кто рядом: друзьями, соседями по даче или номеру в отеле. Сегодня идеальное время для знакомств и новых контактов.

Тельцы

Если область вашей работы — это психология, эзотерика, социальные сети, сегодня вы сможете неплохо заработать. Всем остальным тоже может перепасть что-то приятное от Венеры.

Близнецы

Венера в вашем знаке лучезарна и спокойна, готова помочь производить впечатление на людей. Вам будет легко разговаривать, отвечать на вопросы, рассказывать о себе.

Раки

Солнце в вашем знаке подталкивает вас к непростым темам познания себя и окружающего мира. Будет здорово, если вы найдете время подумать о своем месте в этом мире.

Львы

Сорваться с насиженного места и уехать с друзьями куда-нибудь, пусть и недалеко, вот ваша мечта. И она очень правильная – такой отдых наполнит энергией и счастьем!

Девы

Если вам перестало хватать ваших доходов, пора искать новый источник заработка. Звезды уверяют: сегодня для этого идеальный день.

Весы

День может быть приятным и спокойным, если вы захотите провести его именно так. Но многим неугомонным представителям знака захочется ярких впечатлений. И сегодня вы их точно получите!

Скорпионы

Венера мягко подводит вас к точке принятия решения относительно вашего здоровья. Оно требует заботы, консультации врачей, определенных процедур или поездки в санаторий!

Стрельцы

Не отказывайтесь сегодня от любимых занятий, которые могут показаться непрактичными: прогулок, рисования и других хобби. Это ваш источник сил и работоспособности.

Козероги

Домашние дела больше не могут ждать, вам нужно срочно заняться ими! Не относитесь к ним как к скучной рутине, найдите смысл и радость в уборке, готовке, мелком ремонте.

Водолеи

Как жаль, что сегодня не выходной, ведь настроение у вас совершенно нерабочее. Но нужно собраться и сделать дела– проявите свою водолейскую волю!

Рыбы

Перспективный день в плане денег: вы сможете о них договариваться, не стесняясь отстаивать свои интересы. Будьте смелее и помните, что никто кроме вас этого не сделает.

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