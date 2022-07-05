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Москвичей предупредили о задержках в движении трамваев из-за ливней

15:07
  • вторник
  • 05 июля 2022

Автовладельцев призвали к осторожности

Сильный дождь и град приходят на смену жаре в Москве. Грозы уже гремят в некоторых районах столицы. Столичный департамент транспорта призвал водителей к осторожности, непогода уже осложнила обстановку на некоторых трассах.

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"Движение сложное на внутренней стороне МКАД от ул. Кетчерская до ул. Верхние поля, на внутренней стороне ТТК от Звенигородского шоссе до проспекта Мира и в центре", - отмечается в Telegram-канале дептранса.

Автовладельцев просят избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты, не парковаться у шатких конструкций и под деревьями. Власти также предупреждают, что из-за погодных условий возможны локальные задержки в движении трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

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