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Появились новые данные о состоянии раненого журналиста "ТВ Центра"

17:58
  • вторник
  • 05 июля 2022

Накануне съёмочная группа попала под обстрел ВСУ в Донецке

Ассистент оператора нашего телеканала Андрей Алексеев, который накануне получил серьезное ранение во время мощного обстрела со стороны ВСУ, остается в Донецке, его состояние стабильное.

Медики закончили обследование. Андрею требуется операция - осколок, застрявший в грудной клетке слишком большой и находится в опасной близости от артерии. Поэтому принято решение его не транспортировать в Россию, а оказать всю необходимую помощь на месте.

Хирурги несколько раз переносили операцию, по последним данным, её назначили на утро. Вместе с Андреем постоянно находится корреспондент Денис Большаков, телеоператор Андрей Пашутин, вся съёмочная группа вчера как раз работала в центре Донецка, по которому усиленно били националисты.

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Ассистент оператора Андрей Алексеев
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