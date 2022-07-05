Под огнем ВСУ: больницы крупных городов ДНР переполнены

Киев использует оружие, полученное от Запада

Последние данные о ситуации в Донецке. С самого утра город вновь под плотным огнем ВСУ. Наиболее интенсивно националисты обстреливают Ворошиловский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы столицы ДНР. Есть погибшие и раненые, в том числе дети. Десятки тысяч человек остались без света. Также ограничена подача воды.

Мощные взрывы во вторник на протяжении всего дня раздаются в Донецке. Город переживает очередной интенсивный обстрел со стороны вооружённых сил Украины. Националисты бьют хаотично. По городским кварталам выпущено более 100 крупнокалиберных снарядов натовского образца.

В самом центре Донецка – пожар, горит крупный автосервис для грузовых автомобилей. Сообщается, что без электроэнергии осталось 26 тысяч абонентов в Донецке. В разных районах города повреждены частные жилые дома и многоэтажки. Есть раненые и погибшие. Прямо во дворе осколком убило женщину. Пострадавших везут в больницы - оказывать медицинскую помощь помогают российские военные врачи.

По кадрам хорошо видно, против кого киевский режим использует оружие, полученное от западных стран. В госпитале на носилках - женщины и раненые дети. Только за один раз сюда привезли больше десяти пострадавших.

Больницы Донецка и других крупных городов ДНР переполнены. Раненых помогают привозить бойцы ДНР, которые везут людей сразу в военный госпиталь.

Так теперь выглядит рынок в Донецке, который располагался в районе железнодорожного вокзала. Накануне ВСУ обстреляли этот район - все торговые постройки уничтожены. Прекратить эти военные преступления со стороны украинских радикалов, очевидно, можно только разгромив их восточную группировку. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы народных республик уже перемещаются на Донецкое направление. Луганская народная республика уже полностью освобождена. Это подтверждают в российском Министерстве обороны.

Наши военные, используя высокоточное оружие, методично уничтожают вооружение, полученное Украиной. А в рамках контрбатарейной борьбы сегодня поражено четыре артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня ВСУ в районе Горловки и взвод гаубиц "Гиацинт-Б" в Херсонской области.

Кадры из освобожденного Лисичанска. В город уже наладили регулярные поставки гуманитарной помощи. Людям бесплатно раздают продукты, воду, лекарства. Здесь уже начинает налаживаться мирная жизнь.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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