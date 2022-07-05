Первое дело боевиков "Азова" направлено в суд

Участникам нацистской группировки "Медведи SS" грозит смертная казнь

Первое уголовное дело в отношении участников подразделения запрещенного в России нацбата "Азов" - нацистской группировки "Медведи SS" – направлено в суд. В генпрокуратуре Донецкой Народной Республики отметили, что выдвинутые обвинения предполагают высшую меру наказания.

"Мера наказания участникам ДШГ "SS Медведи" будет установлена судебными органами ДНР. Максимальное наказание по указанным статьям, которое может назначить суд, - смертная казнь", - сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.

Обвинение предъявлено по трем статьям УК ДНР. Следствие установило, что боевики вооруженного формирования ДШГ "Медведи SS" вели боевые действия против военнослужащих ДНР на территории республики, временно оккупированной государством Украина. Они участвовали в диверсионно-разведывательных и террористических акциях, передает ТАСС.

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