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Как проходило прощание с Леонидом Шварцманом

18:24
  • вторник
  • 05 июля 2022

Траурная церемония состоялась 5 июля

В Москве во вторник простились с Леонидом Шварцманом. Траурная церемония состоялась в Доме кино. Проводить в последний путь знаменитого мультипликатора пришли его коллеги и поклонники. Леонид Шварцман подарил нескольким поколениям юных зрителей Снежную Королеву, Крокодила Гену, Котенка по имени Гав, 38 попугаев и многих других любимых героев. За годы творчества он создал более 60 картин, которые вошли в золотой фонд отечественной анимации. Классика не стало в субботу. До своих 102-х лет он не дожил лишь немного.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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