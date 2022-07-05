Рогозин предложил национализировать производство космической электроники

Это поможет удвоить российскую орбитальную группировку

Производство радиционностойкой электроники для нужд космической отрасли надо национализировать. Его следует передать "Роскосмосу" и "Росатому", считает глава космической госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиоционностойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение "Роскосмоса" и "Росатома", - приводятся слова Рогозина в Telegram-канале "Роскосмоса".

Гендиректор госкорпорации на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга "Информационные спутниковые системы" назвал производство электронной компонентной базы слабым местом. По словам Рогозина, это необходимо исправить, чтобы решить задачу удвоения российской орбитальной группировки.

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