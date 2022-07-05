Собянин сообщил об устойчивости экономики в условиях санкций

План по повышению устойчивости экономики реализован на 70%

В условиях беспрецедентного внешнего давления в виде санкций кабмин принимает меры для активизации внутренних резервов, чтобы сформировать условия для дальнейшего развития страны и улучшения жизни граждан. Об этом во вторник на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики рассказал премьер.

Всего в план первоочередных действий включено более 300 мер. Помощь получает промышленный сектор и аграрии, выстраиваются новые логистические цепочки. Легализован параллельный импорт. Он позволяет оперативно обеспечить предприятия и граждан необходимыми товарами и комплектующими, сообщает "ТВ Центр".

Среди основных инструментов помощи бизнесу - льготные кредиты. Сейчас действует 13 специальных программ. Чтобы не снижать темпы возведения нового жилья, оказывается помощь и сфере строительства. Стоит отметить, что на фоне санкций действует льготная ипотека.

Также Михаил Мишустин рассказал про социальные выплаты и дополнительные меры поддержки рынка труда.

"Одно из последних решений: пособия на детей от 8 до 17 лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами. На 21 июня выплаты назначены почти на 3,5 миллиона детей, общий объём составил около 70 млрд рублей. Реализуется также ряд решений, направленных на предупреждение напряжённости на рынке труда. На эти цели регионам выделено почти 40 млрд рублей. В план первоочередных действий был включён целый ряд мер по поддержке регионов. Сергей Семёнович Вы это направление курируете. Расскажите, пожалуйста, как складывается ситуация в субъектах Российской Федерации", - отметил Мишустин.

"Должен сказать, что почти треть федерального плана, который утверждён, который реализуется и сформирован из предложений субъектов и утверждён вами, он на 70 процентов реализован. Особенно большой блок был реализован в области градостроительной политики. Всё это, казалось бы, технологические вещи, позволяют оперативно принимать решения, направленные на стабилизацию экономической активности. Региональные бюджеты работают также стабильно", - сообщил Собянин.

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