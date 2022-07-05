Компания-владелец KFC уходит из России

Владелец ресторанов ранее продал местному оператору бренд Pizza Hut

KFC уходит из России – вслед за Pizza Hut. Владелец этих брендов, американская корпорация Yum! Brands, ведет переговоры о продаже российских ресторанов местному оператору.

Ранее Yum! Brands продала российские рестораны Pizza Hut. Новый владелец – местный оператор - запустит ребрендинг сети, передает РИА Новости.

Как сообщают в компании, после продажи российских точек KFC Yum! Brands окончательно покинет Россию. В стране работали более 1 тысячи точек сети KFC и около 50 ресторанов Pizza Hut.

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