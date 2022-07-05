Спасатели нашли тело одного из пропавших на "Распадской" шахтеров

Поиски второго горняка продолжаются

Один из горняков, пропавших после землетрясения и последовавшего обвала в шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, погиб. Его тело обнаружили спасатели.

"Горноспасатели обнаружили одного горнорабочего без признаков жизни. Поисковые работы на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе продолжаются", - приводит сообщение пресс-службы агентство ТАСС.

Порода в шахте обрушилась в результате землетрясения, зарегистрированного в Междуреченске Кемеровской области. Два подземных толчка магнитудой 4,3 и 3,2 произошли с разницей чуть более часа. На момент ЧП в "Распадской" находились 190 человек. 188 из них были эвакуированы, двое пострадавших доставлены в больницу, судьба еще двоих горняков оставалась неизвестной.

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