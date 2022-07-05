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Кремль подтвердил планы Путина встретиться с лидерами думских фракций

17:47
  • вторник
  • 05 июля 2022

Последнее заседание весенней сессии парламента пройдет 6 июля

Встреча президента России Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций состоится в ближайшие дни. О планах главы государства сообщил прес-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Да. В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Думы и лидерами фракций", - подтвердил ранее появившуюся информацию представитель Кремля.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что хочет обсудить с Путиным тему сохранения русского языка. 6 июля пройдет последнее заседание российского парламента весенней сессии, передает РИА Новости.

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