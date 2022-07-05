Европейцы учатся подкручивать электросчетчики и колонки на АЗС

Законопослушные граждане изучают технику обмана государства

Постпреды стран НАТО в присутствии министров иностранных дел Швеции и Финляндии подписали в Брюсселе протоколы о присоединении Стокгольма и Хельсинки к альянсу. Полноправными членами организации эти две балтийские страны станут после того, как документы ратифицируют все государства-участники военного союза. Ну а простых европейцев сейчас волнуют не политические игры, а содержание собственных кошельков.

Учитывая цены на заправках в Великобритании, восторг британки, научившейся в целях экономии выставлять на терминале нужную сумму, а не заправлять до полного, вполне объясним. Как и популярность этого видео в соцсетях.

Благодарные комментарии. Тысячи просмотров, которые неожиданно появились и у ролика, который несколько лет назад снял российский блогер, дабы объяснить, как правильно "скрутить" счётчик электроэнергии.

Уже и добропорядочных дисциплинированных немцев довели, толкнув на обман. И это лишь начало, учитывая, что власти Германии, да и других европейских стран предупредили граждан о перебоях с электричеством, которое надо экономить. Пореже использовать горячую воду. А заодно и выкинуть всю старую бытовую технику.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина

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