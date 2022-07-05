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Госдума одобрила регулирование сайтов с объявлениями

18:26
  • вторник
  • 05 июля 2022

Владельцем ресурса должен быть гражданин России

Законопроект, регулирующий работу онлайн- ресурсов с объявлениями на территории России, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей, приняли в первом чтении депутаты Госдумы. В соответствии с документом, основным владельцем такого ресурса должно выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ.

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"Ни один из сервисов, которыми граждане привыкли пользоваться, не должен уйти с российского рынка, это одна из важнейших целей законопроекта", - заявил журналистам автор инициативы, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Парламентарий пояснил, что законопроект вводит ряд новых требований. В частности, он обязывает сервисы модерировать объявления, исключая распространение противоправной и порочащей информации. Доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20%, передает ТАСС. Горелкин привел в пример популярный сервис "Авито", которым пользуются более 90 миллионов россиян: им владеет голландская компания, а Нидерланды тем временем поставляю оружие киевскому режиму.

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